Українці активно імпортували автомобілі у 2022 році. Найчастіше їх купували жителі західних областей, а найпопулярнішими були авто німецького, французького та чеського виробництва.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, у яких областях України активно купують імпортні авто. Так, на першому місці у 2022 році були західні області – Львівська, Волинська та Рівненська: 58 тис., 34 тис. та 32 тис. покупок відповідно.

Це пов’язано з тим, що найактивніше возять транспорт через Польщу та інші сусідні дружні країни.

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Примітно, що своє лідерство втратив Київ у 2022 році – він спустився з першого на четверте місце із показником у 30 тис. авто. Замикає п’ятірку лідерів Івано-Франківська область – там придбали 24 тис. імпортованих авто.

Щодо популярності окремих моделей легковиків, то рейтинг останніми роками залишається практично незмінним.

Перше місце за всіма улюбленими Volkswagen Passat – у 2022 році таких авто завезли аж 22,7 тис. Друге місце за його меншим братом Volkswagen Golf – 21,9 тис.

Трійку лідерів замикають чеські Skoda Octavia – було завезено 15,8 тис. авто. Четверте місце за бюджетними та дешевими в обслуговуванні Renault Megane – їх завезли для 12,8 тис. українців. П’яте місце знову за Renault Scenic – понад 10,8 тис. авто.

Щодо брендів нових авто в Україні за 2022 рік, то ситуація трохи інша – лідером виявилися японські Toyota. Друге місце за Renault, а трійку лідерів замикають Skoda.