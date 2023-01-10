Украинцы активно покупают электрокары — в декабре прошлого года автопарк пополнился на 1,6 тыс. авто. Это на 66% больше, чем в позапрошлом году, что говорит об увеличенном спросе на экологически чистый транспорт.

По данным Укравтопрома, всего за 2022 год было приобретено 13,6 тыс. электрокаров — это в полтора раза больше чем в 2021 году.

Ожидаемо, в 2022 году самым популярным электрокаром на рынке был Nissan Leaf. Культовый автомобиль отличается своей дешевизной, доступностью и надежностью.

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Таких электрокаров украинцы приобрели за прошлый год 2 349. Второе место за относительно новеньким Volkswagen ID.4 — электрокар от 2020 года купили 1 407 раз. Тройку лидеров замыкает люксовая Tesla Model 3 — флагманский автомобиль заинтересовал 952 украинцев.

Четвертое место за культовым Volkswagen Golf, но с электроприводом — 862 авто. Пятерку замыкает компактный, но доступный француз — Renault Zoe завоевал 674 регистрации.

Напомним, что рынок авто на фоне войны в 2022 году сильно обвалился — в прошлом году завезли почти 400 тыс. подержанных авто, что почти на 25% меньше, чем годом ранее. Чаще всего покупали модели Volkswagen, Ranault и Ford. Транспорт активно завозился через Польшу, и даже нулевая растаможка не помогла избежать упадка рынка.