В Украине медленно восстанавливается рынок новых авто. В апреле наши водители приобрели 1 242 автомобиля прямо из салона.

В сравнении с апрелем 2021 года, этот показатель на 87% меньше. Если сравнить с прошлогодним мартом — почти вдвое больше единиц транспорта.

Всего за 2022 год украинцы приобрели 12 905 новых легковых авто, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2022 года украинцы чаще всего покупали французские Renault — 200 новеньких авто. Второе место за японскими Toyota — 158 единиц транспорта. Замыкает тройку лидеров Volkswagen, которые также сильно ценятся и на вторичном авторынке. В средине весны украинцы купили 100 авто этого бренда.

Четвертое место за чешскими Skoda — 99 авто, а пятое — за японским Mitsubishi с показателем в 72 регистрации.

Стоит отметить, что в Mercedes-Benz и BMW резко поднялись на несколько позиции в рейтинге — 7 и 8 место соответственно. Это связано с нулевой растаможкой, которую ввели в начале апреля — украинцы воспользовались льготами и завезли новые люксовые авто по большой скидке.

Ранее нардеп Алена Шкрум рассказала, сколько элитных авто ввезли в Украину по нулевой растаможке. Как оказалось, по льготам ввезли всего 40 автомобилей, стоимость которых превышает 2 млн грн. Большинство авто имели стоимость до 100 тыс. грн.