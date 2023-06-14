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Новый лидер: Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире

14 июня 2023, 14:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Model Y
Источник: Pexels

Электрокар Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире. За І квартал 2023 года автомобиль прямо из салона купили 336 тыс. раз.

Второе место за японским бюджетником — Toyota Corolla. Автомобиль занимал первую позицию в 2022 года по продажам. Теперь за первые четыре месяца автомобиль купили 325 тыс. раз.

Тройку лидеров замыкает пикап Ford F-Series. В США это одна из самых популярных линеек авто благодаря своей надежности и удобству. Новые пикапы из салона купили 277 тыс. раз.

Четвертое место снова за японцем — Toyota Rav4. Автомобиль занимает первое место среди гибридов в Украине. Похоже, транспорт очень любят во всем мире благодаря обширному выбору модификации — его купили 252 тыс. раз.

Пятерку лидеров замыкает полноразмерный пикап Chevrolet Silverado — снова любимчик в США. Автомобиль купили 197 тыс. раз за первые четыре месяца этого года.

Полный рейтинг самых популярных авто выглядит так: 

  1. Tesla Model Y – 336 тыс.
  2. Toyota Corolla – 325 тыс.
  3. Ford F-Series — 277 тыс.
  4. Toyota RAV4 — 252 тыс.
  5. Chevrolet Silverado — 197 тыс.
  6. Hyundai Tucson – 193 тыс.
  7. Toyota Camry — 188 тыс.
  8. Honda CR-V — 185 тыс.
  9. Toyota Hilux — 183 тыс.
  10. Tesla Model 3 — 180 тыс.

В Украине по продажам среди экологически чистых авто лидирует на автомобиль Tesla. Самым популярным электрокаром оказался кроссовер Volkswagen ID.4. Новинка имеет все шансы стать бестселлером в Украине благодаря относительной дешевизне и функционалу.

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Источник
Укравтопром
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Tesla Автомобилисты
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