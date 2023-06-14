Новый лидер: Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире

Электрокар Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире. За І квартал 2023 года автомобиль прямо из салона купили 336 тыс. раз.

Второе место за японским бюджетником — Toyota Corolla. Автомобиль занимал первую позицию в 2022 года по продажам. Теперь за первые четыре месяца автомобиль купили 325 тыс. раз.

Тройку лидеров замыкает пикап Ford F-Series. В США это одна из самых популярных линеек авто благодаря своей надежности и удобству. Новые пикапы из салона купили 277 тыс. раз.

Четвертое место снова за японцем — Toyota Rav4. Автомобиль занимает первое место среди гибридов в Украине. Похоже, транспорт очень любят во всем мире благодаря обширному выбору модификации — его купили 252 тыс. раз.

Пятерку лидеров замыкает полноразмерный пикап Chevrolet Silverado — снова любимчик в США. Автомобиль купили 197 тыс. раз за первые четыре месяца этого года.

Полный рейтинг самых популярных авто выглядит так:

Tesla Model Y – 336 тыс. Toyota Corolla – 325 тыс. Ford F-Series — 277 тыс. Toyota RAV4 — 252 тыс. Chevrolet Silverado — 197 тыс. Hyundai Tucson – 193 тыс. Toyota Camry — 188 тыс. Honda CR-V — 185 тыс. Toyota Hilux — 183 тыс. Tesla Model 3 — 180 тыс.

В Украине по продажам среди экологически чистых авто лидирует на автомобиль Tesla. Самым популярным электрокаром оказался кроссовер Volkswagen ID.4. Новинка имеет все шансы стать бестселлером в Украине благодаря относительной дешевизне и функционалу.