Новый лидер: Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире

Электрокар Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире. За І квартал 2023 года автомобиль прямо из салона купили 336 тыс. раз.
Второе место за японским бюджетником — Toyota Corolla. Автомобиль занимал первую позицию в 2022 года по продажам. Теперь за первые четыре месяца автомобиль купили 325 тыс. раз.
Тройку лидеров замыкает пикап Ford F-Series. В США это одна из самых популярных линеек авто благодаря своей надежности и удобству. Новые пикапы из салона купили 277 тыс. раз.
Четвертое место снова за японцем — Toyota Rav4. Автомобиль занимает первое место среди гибридов в Украине. Похоже, транспорт очень любят во всем мире благодаря обширному выбору модификации — его купили 252 тыс. раз.
Пятерку лидеров замыкает полноразмерный пикап Chevrolet Silverado — снова любимчик в США. Автомобиль купили 197 тыс. раз за первые четыре месяца этого года.
Полный рейтинг самых популярных авто выглядит так:
- Tesla Model Y – 336 тыс.
- Toyota Corolla – 325 тыс.
- Ford F-Series — 277 тыс.
- Toyota RAV4 — 252 тыс.
- Chevrolet Silverado — 197 тыс.
- Hyundai Tucson – 193 тыс.
- Toyota Camry — 188 тыс.
- Honda CR-V — 185 тыс.
- Toyota Hilux — 183 тыс.
- Tesla Model 3 — 180 тыс.
В Украине по продажам среди экологически чистых авто лидирует на автомобиль Tesla. Самым популярным электрокаром оказался кроссовер Volkswagen ID.4. Новинка имеет все шансы стать бестселлером в Украине благодаря относительной дешевизне и функционалу.