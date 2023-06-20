Tesla Cybertruck помітили в Новій Зеландії: випробують авто холодом

Довгоочікуваний Tesla Cybertruck помітили в Новій Зеландії. Майбутній пікап від Ілона Маска проходить фінальні випробування холодом.

Так, автомобіль помітили, коли його транспортували з вантажного літака біля однієї зі злітних смуг.

Примітно, що це не перші випробування Cybertruck холодом – раніше автомобіль перевіряли на міцність на Алясці.

Холод – одна з найголовніших вразливостей електрокарів. Усе через те, що акумулятори дуже чутливі до мінусової температури – може різко зменшитися запас ходу чи й навіть потужність авто.

Автомобіль уже пройшов випробування на спеціальних базах Tesla – головна розташована в Каліфорнії, а решта дві – на Алясці та в Новій Зеландії.

Попереднє замовлення на автомобілі вже зробили 1,5 млн майбутніх власників електрокара – вихід пікапа чекають ще з 2019 року, коли його вперше представив особисто Ілон Маск.

Після безлічі перенесень початку виробництва мільярдер заявив, що прем’єра буде в третьому кварталі цього року, а збірка електрокара почнеться вже в жовтні. Свої авто фанати почнуть отримувати вже наприкінці 2023 року, якщо все піде за планом.

Навесні показали модифікований Cybertruck на відкритті нової фабрики Tesla. На авто помістили сталевий каркас, на який повісили лопати.