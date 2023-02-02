В Україні змінили процедуру розмитнення авто. Нововведення набули чинності вже з 1 лютого, і вони стосуються внесення коштів.

Так, уже з початку місяця нашим водіям доведеться вносити заставу у розмірі повної вартості розмитнення транспортного засобу. Це відбувається при перетині кордону, йдеться у заяві платформи West Auto Hub.

До 1 лютого потрібно було оформлювати попередню митну декларацію – тепер доведеться вносити кошти на рахунок митниці. Якщо аванс перевищить підсумкову вартість оформлення транспорту, цю різницю повернуть власнику.

Зараз дивляться

Повернення коштів буде можливе лише після перерахунку на регіональній митниці. Примітно, що це також стосується електрокарів, для яких держава часто виділяє пільги і робить винятки.

Щоб убезпечити свої фінанси, можна скористатися і гарантіями – їх надають приватні компанії, надаючи кошти.

Крім цієї зміни, сам митний платіж буде рахуватися за новою методикою – доведеться платити лише за акциз та ПДВ. Найчастіше підсумкова вартість розмитнення знизиться для багатьох авто, але можуть бути і зворотні випадки.

Розмитнити авто за новою формулою можна буде через сервіс Дія. Щоб дізнатися про вартість послуги прямо зараз, можна скористатися калькулятором.

Також онлайн можна не лише ввезти транспорт, а й отримати нові номери під час реєстрації. Номерний код можна буде отримати із символами ED, DC, DI, PD.