Растаможка транспортного средства – это легализация авто в Украине, которое было приобретено за рубежом. Эта услуга всегда была платная, но 5 апреля 2022 года вступил в силу закон Украины об отмене сборов и налогов за растаможку для физических лиц на период военного положения.

Впрочем, 1 июля 2022 года закон Украины о нулевой растаможке был отменен. Факты ICTV узнавали, действуют ли какие-то льготы на растаможку авто и кто имеет право на нулевую растаможку.

Льготы на растаможку авто 2023

Льготная (нулевая) растаможка была разрешена в период с 1 апреля по 1 июля 2022 года. То есть с июля 2022 года отменено освобождение от обложения НДС, акцизным налогом и пошлины операций по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств в таможенном режиме.

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Сейчас в Украине не действует бесплатная растаможка автомобилей, то есть льготы не предусмотрены ни одной категории граждан. Но все же исключения есть.

Адвокат и юрист Ростислав Кравец отмечает, что льготная (нулевая) растаможка существует для автомобилей, которые завозят в Украине на нужды военных.

– Если есть соответствующее обращение от военнослужащих и конкретной части, то автомобиль можно завести в Украину почти с нулевым растаможиванием. Все остальные украинцы должны платить налоги, – отмечает Кравец.

Однако по словам адвоката Василия Хитько сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9058, который предусматривает вернуть нулевую растаможку для участников боевых действий и членов их семей.

– Если этот закон примут, это позволит участникам боевых действий и их членам семьи растаможить один автомобиль бесплатно! Однако УБД самостоятельно не могут пересечь границу. Но военные могут сделать нотариальную доверенность на члена своей семьи, который сможет выехать и купить авто за границей, – отмечает Хитько.

Адвокат добавляет, в случае принятия законопроекта и бесплатной растаможки авто, это ТС невозможно будет продать в течение трех лет.

Как растаможить авто в Украине 2023

Растаможить авто можно двумя способами: самостоятельно или обратиться к таможенному брокеру.

Если вы планируете самостоятельно заниматься процедурой, вот несколько обязанностей шагов для растаможки ТС:

Покупка авто и его оформление за рубежом с получением договора купли-продажи и техпаспорта. Представление предварительной таможенной декларации, без которой въезд на таможенную территорию невозможен. Подавать декларацию необходимо в таможню, где будет проходить оформление. Перед этим этапом необходимо перечислить на счет соответствующей таможни денежный залог Пересечение границы. Доставка ТС в зону таможенного контроля. При необходимости доплата средств на тот же счет таможни (из-за колебания курса или изменения цены на транспортное средство). Получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Постановка авто на учет в Украине.

Кстати, оформить таможенную декларацию можно самостоятельно на портале Единое окно для международной торговли. Там найдите раздел Ввоз легкового автомобиля, где предоставляется вся необходимая информация о растаможке автомобилей без помощи брокера.

Там вы также найдете раздел, где можно оформить таможенную декларацию.