С июля прошлого года в Верховной Раде думают над тем, чтобы освободить ветеранов от уплаты пошлин и НДС за авто, ввозимые на таможенную территорию Украины.

Как сейчас происходит растаможка авто и есть ли льготы для УБД – читайте в материале.

Растаможка авто для УБД: в 2023 пока что льгот нет

Адвокат Марьян Сащук отмечает, что нулевое растаможивание было разрешено в период с 1 апреля по 1 июля 2022 года. С июля прошлого года нулевое растаможивание отменили.

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На этот момент в Верховной Раде есть 3 законопроекта (7498, 7499 и 7499, 1), которые предусматривают возврат льготного налогообложения (нулевого растаможивания) для ввоза авто УБД.

Однако эти проекты были представлены еще летом прошлого года, и в настоящее время они находятся только на рассмотрении в комитетах. Предпосылок считать, что в ближайшее время нулевое растаможивание для УБД будет возвращено – нет.

Но чисто теоретически до конца 2023 года хотя бы один из этих проектов может быть проголосован. Но если говорить о ввозе автомобилей в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, то для этой категории льготное растаможивание не отменялось и действует до сих пор.

Растаможка авто для УБД: кого будут касаться льготы, если законопроект примут

В случае принятия нового законопроекта, по словам эксперта, такая льгота будет касаться участников привлекаемых и принимавших непосредственное участие участников боевых действий в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации с момента начала действия военного положения, т.е. февраля 2022 года, до окончания военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены, и граждан – владельцев авто, уничтоженных в результате боевых действий, терактов, диверсий, вызванных военной агрессией России.

Учитывая данный законопроект, таким правом могут пользоваться только участники боевых действий, которые с началом военного положения принимали непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации, что оформлено соответствующими документами.

Для остальных именно участников боевых действий – речь ведь идет только об этой категории, – льготы не будут действовать.

Как растаможить авто УБД

Автопродавец Юрий Мочарко говорит, что поскольку участники боевых действий сейчас не выездные из Украины, то вы можете сделать поручение на какого-нибудь члена вашей семьи или на человека, который занимается пригоном авто из Европы.

Далее этот человек покупает автомобиль, делает договор купли-продажи, транзитные номера, снимает вам или брокеру фото документов, чтобы выслали код для заезда в Украину.

Затем производите внутреннюю сертификацию авто, растаможку и ставите машину на учет.