У червні 2023 року українці купили понад 100 тис. старих авто – це рекордний показник для вторинного ринку України за останні 11 місяців.

Щоправда, якщо порівнювати з торішнім червнем, то число все ж менше на 30% – тоді був останній місяць нульового розмитнення, яким скористалися сотні тисяч українців. Утім, це на 0,7% більше, ніж у травні 2023.

Більшість із них купили на внутрішньому ринку – це 82,3%. Утім, навіть кількість ввезених авто з пробігом виявилася рекордною з грудня 2022 року – 18,1 тис.

Де найчастіше купували вживані авто

Абсолютним лідером у рейтингу виявилася столиця – у червні 2023 року в Києві купили 13 280 авто з пробігом. Друге місце за Дніпропетровською областю – 9 359 перереєстрацій. Трійку лідерів замикає Київська область з невеликим відставанням – 8 351 авто.

Четверте місце за Львівською областю та Одеською – 8 020 і 7 432 авто відповідно.

Найменше послуг з купівлі-продажу використали в тимчасово окупованих областях. У Херсонській купили всього 305 авто, у Луганській – 566, у Донецькій області – 1 135 автомобілів.

Нагадаємо, що найпопулярніші нові авто червня 2023 в Україні – це кросовери. Лідером виявився бюджетний французький Renault Duster, який багатьох підкуповує своїми перевагами.