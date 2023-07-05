В июне 2023 украинцы купили больше 100 тыс. подержанных авто — это рекордный показатель для вторичного рынка Украины за последние 11 месяцев.

Правда, если сравнивать с прошлогодним июнем, то число все же меньше на 30% — тогда был последний месяц нулевой растаможки, которой воспользовались сотни тысяч украинцев. Впрочем, это на 0,7% больше, чем в мае 2023 года.

Большинство из них купили на внутреннем рынке — это 82,3%. Впрочем, даже количество ввезенных авто с пробегом оказалось рекордным с декабря 2022 года — 18,1 тыс.

Где чаще всего покупали подержанные авто

Абсолютным лидером в рейтинге оказалась столица — в июне 2023 года в Киеве купили 13 280 авто с пробегом. Второе место за Днепропетровской областью — 9 359 перерегистраций. Тройку лидеров замыкает Киевская область с небольшим отставанием — 8 351 авто.

Четвертое место за Львовской областью и Одесской — 8 020 и 7 432 авто соответственно.

Меньше всего услуг по покупке-продаже использовали во временно оккупированных областях. В Херсонской купили всего 305 авто, в Луганской — 566 в Донецкой области — 1 135 автомобилей.

Напомним, что самые популярные новые авто июня 2023 в Украине — это кроссоверы. Лидером оказался бюджетный французский Renault Duster, который многих подкупает своими преимуществами.