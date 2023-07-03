Авторинок в Україні продовжує відновлюватися в умовах війни – водії активно купують нові авто з салону, а також привозять транспорт із пробігом з Європи та США.

Втім, далеко не всі старі авто можна ввозити в країну – якщо не знати правил, то можна залишитися і без грошей, і без машини. І нехай наші закони щодо авто не такі суворі, як у ЄС, їх потрібно дотримуватися.

Автоексперт Станіслав Бучацький розповів, які авто не можна ввозити в Україну.

– Насамперед, не можна завозити легкові авто, які не відповідають екологічному євростандарту Євро-2. Приблизно це авто старше 1996 року випуску, – запевняє експерт.

Станіслав також розповів, що обмеження стосуються і вантажних авто. До них вимоги набагато суворіші – не вдасться завезти той транспорт, який не відповідає стандарту Євро-5. Приблизно це транспорт 2008-2009 років випуску.

Утім, навіть якщо транспорт відповідає екологічним стандартам, його можуть “розвернути” через країну виробництва або реєстрації.

– Не можна ввозити авто в Україну, які вироблені або зареєстровані в Росії та Білорусі, – додав Бучацький.

Експерт запевнив, що заборонено реєструвати праворульні авто – виняток лише для військових, які активно використовують такий транспорт.

Нещодавно для водіїв спростили бронювання номерних знаків. Вартість такої послуги – 300 грн і допоможе власникам авто більш точно обрати комбінацію літер і цифр, які їм до душі.