Компактний і бюджетний Renault Duster став найпопулярнішим новим автомобілем червня 2023. На початку літа з салону було куплено 413 авто.
Загалом за червень куплено 5,7 тис. нових авто, що на 47,4% більше, ніж на початку літа 2022.
Із невеликим відривом від Duster на другому місці розташувався кросовер Toyota Rav-4 – 314 авто.
Трійку лідерів замикає електрокар Volkswagen ID.4 – 199 авто.
Четверте місце за японським кросовером Mazda CX-5 – 176 авто.
На початку літа також активно купують і дорогі повнорозмірні позашляховики – Toyota Land Cruiser Prado з показником у 155 авто.
Повний топ-10 популярних нових авто червня 2023 року в Україні має такий вигляд:
- Renault Duster – 413 авто;
- Toyota RAV-4 – 314 авто;
- Volkswagen ID.4 – 199 авто;
- Mazda CX-5 – 176 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado – 155 авто;
- Renault Duster (поліцейський) – 152 авто;
- Hyundai Tucson – 145 авто;
- Skoda Octavia – 129 авто;
- Volkswagen Touareg – 121 авто;
- Toyota Camry – 120 авто;
Примітно, що майже половину із загальної кількості нових авто було куплено в Києві та Київській області.
Українці також є шанувальниками не тільки авто з ДВЗ – у червні було куплено рекордну кількість електрокарів. Серед популярних моделей – Nissan Leaf, Telsa Model 3 і Volkswagen E-Golf.