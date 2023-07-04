Компактний і бюджетний Renault Duster став найпопулярнішим новим автомобілем червня 2023. На початку літа з салону було куплено 413 авто.

Загалом за червень куплено 5,7 тис. нових авто, що на 47,4% більше, ніж на початку літа 2022.

Із невеликим відривом від Duster на другому місці розташувався кросовер Toyota Rav-4 – 314 авто.

Трійку лідерів замикає електрокар Volkswagen ID.4 – 199 авто.

Четверте місце за японським кросовером Mazda CX-5 – 176 авто.

На початку літа також активно купують і дорогі повнорозмірні позашляховики – Toyota Land Cruiser Prado з показником у 155 авто.

Повний топ-10 популярних нових авто червня 2023 року в Україні має такий вигляд:

Renault Duster – 413 авто; Toyota RAV-4 – 314 авто; Volkswagen ID.4 – 199 авто; Mazda CX-5 – 176 авто; Toyota Land Cruiser Prado – 155 авто; Renault Duster (поліцейський) – 152 авто; Hyundai Tucson – 145 авто; Skoda Octavia – 129 авто; Volkswagen Touareg – 121 авто; Toyota Camry – 120 авто;

Примітно, що майже половину із загальної кількості нових авто було куплено в Києві та Київській області.

Українці також є шанувальниками не тільки авто з ДВЗ – у червні було куплено рекордну кількість електрокарів. Серед популярних моделей – Nissan Leaf, Telsa Model 3 і Volkswagen E-Golf.