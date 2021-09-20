Эксперты из InsideEVs создали рейтинг электрокаров по максимальной дальности ходу за версией EPA. В список попали доступные автомобили на рынке, а также те, которые вскоре появятся в продаже, и прошли сертификацию.

Список включает десятки моделей с более 60 версий, начиная с Mazda MX-30 и заканчивая топовой линейкой Lucid Air Dream Edition, которой удалось обойти электрокары Tesla.

Большинство электрокаров в списке могут проехать без подзарядки проходят от 321 до 481 км.

С развитием рынка электрокаров, производители продолжают увеличивать автономность авто — популярные Ford Mustang Mach-E и Tesla попали в диапазон от 500 км и до 650 км.

В то время как Rivian является пионером в сегменте пикапов с дальностью хода в более 500 км, лишь нескольким авто удалось преодолеть отметку в 700 км — это модификации новенького Lucid Air.

Рейтинг электрокаров по дальности ходу:

2022 Lucid Air Dream Edition Range — 837 км 2022 Lucid Air Grand Touring — 830 км 2022 Lucid Air Dream Edition Range — 774 км 2022 Lucid Air Dream Edition Performance — 758 км 2021 Tesla Model S Long Range — 652 км 2022 Rivian R1T — 644 км 2021 Tesla Model S Plaid — 637 км 2021 Tesla Model X Long Range — 579 км 2021 Tesla Model 3 Long Range — 568 км 2021 Tesla Model S Plaid 560 км

Автомобили с самым маленьким показателем автономности:

Mazda MX-30 — 161 км

2022 MINI Cooper SE — 183 км

2022 Nissan LEAF S — 240 км

BMW i3 RWD 2021 — 246 км

2021 Hyundai IONIQ Electric FWD 38.3 — 274 км

И хотя рынок электрокаров постепенно обновляется уникальными моделями, автомобилисты продолжают покупать транспорт с бензиновым двигателем. Новенький пикап Hyundai Santa Cruz стал самым продаваемым автомобилем в августе.