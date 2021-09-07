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Ілон Маск розповів, на чому виробники авто наживаються найбільше

7 Вересня, 14:46 Микола Олефіренко
Tesla
Джерело: Unsplash

Глава Tesla Ілон Маск розповів про складнощі виробництва автомобілів. За словами мільярдера, далеко не кожному виробнику вдається отримувати з цього прибуток.

– Виробництво з позитивним грошовим потоком надзвичайно складне, – написав у Twitter генеральний директор Tesla.

Ілон Маск додав, що виробники продають свої автомобілі практично з нульовим доходом. Однак весь прибуток криється в деталях, що продаються для авто. Чим більше автомобілів у виробника — тим більший прибуток. Примітно, що сам прибуток з продажу авто з’являється через кілька років після старту продажів модельного ряду.

– Більшість прибутку – це продаж запасних частин для свого автопарку, з яких від 70% до 80% мають прострочену гарантію, – поділився спостереженнями Маск.

Як аргумент, глава Tesla наводить приклад бритв і лез – це нескінченний бізнес, який приносить величезні прибутки.

Ілон Маск також робить помилки у веденні бізнесу. Нещодавно глава Tesla визнав необхідність доопрацювань автопілота Tesla, який доступний для покупки власниками електрокарів компанії.

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Джерело
Ілон Маск
Теги
Tesla , Ілон Маск
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