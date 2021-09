Глава Tesla Ілон Маск розповів про складнощі виробництва автомобілів. За словами мільярдера, далеко не кожному виробнику вдається отримувати з цього прибуток.

Production is hard. Production with positive cash flow is extremely hard.

Ілон Маск додав, що виробники продають свої автомобілі практично з нульовим доходом. Однак весь прибуток криється в деталях, що продаються для авто. Чим більше автомобілів у виробника — тим більший прибуток. Примітно, що сам прибуток з продажу авто з’являється через кілька років після старту продажів модельного ряду.

Як аргумент, глава Tesla наводить приклад бритв і лез – це нескінченний бізнес, який приносить величезні прибутки.

Large incumbent carmakers sell their cars at low to zero true margin. Most of their profit is selling replacement parts to their fleet, of which 70% to 80% are past warranty.

Like razors & blades.

New car companies lack this advantage. Also lack sales & service infrastructure.

— Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2021