Рынок авто продолжает восстанавливаться — украинцы все чаще покупают как новый транспорт из салона, так и подержанные варианты. И пока одни модели становятся бестселлерами, другие продолжают пылиться на складах. Причин такому может быть много — от ценовой политики до неудачного дизайна или сборки.

Какие авто покупают хуже всего — далее в материале.

Новенький Fiat Tipo так и не смог завоевать признание водителей. Автомобиль продавался относительно дешево — от 630 тыс. грн, но за это пришлось жертвовать двигателем — его мощность была всего 95 л.с. Таких авто было продано всего 49 штук в 2022 году.

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Еще одна неудача на рынке новых авто — Citroen C3 Aircross. Кроссовер продавался дороже — от 850 тыс. грн, но двигатель достаточно слабый 110 л. с. Дизайн также спорный, поэтому было продано всего 46 таких авто.

Список также пополнил Seat Arona. Такой автомобиль редко встретишь на наших дорогах — было продано всего 15 авто, а ценник начинался от 860 тыс. грн.

Новенький компактный Toyota Yaris не смог заинтересовать украинцев. Похоже, городской автомобиль не смог дать водителям то, чего они действительно хотят. Тем более, в условиях войны многие предпочитают вместительный транспорт. За прошлый год было продано всего 50 таких авто.

Электрокары — это что-то новое для украинских водителей, даже если их выпускает Volkswagen. Модель Volkswagen ID.3​ купили в 2022 году с салона всего 28 раз.

Люксовый транспорт также не спешили покупать украинцы в 2022 году — Lexus UX​ с ценником от 1,7 млн грн купили всего 18 раз. Гибридная установка даже на топовых авто не дает преимущества над бензиновыми конкурентами.

Alfa Romeo — это всегда дерзкий дизайн, но он не всегда удачный. Кроссовер Stelvio с ценником в почти 2 млн грн купили всего 22 раза.

Впрочем, украинцы активно покупают подержанный транспорт. К примеру, авто, которые будут служить долго можно найти и на вторичном рынке за вполне бюджетные деньги. О 5 самых надежных моделях можно узнать на Фактах ICTV.