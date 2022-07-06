Літо у водіїв асоціюється зі спекою – багато хто помилково вважає, що цей період набагато м’якше сприймається технікою. Однак автомобіль однаково важко переносить екстремально високі чи низькі температури.

Чи потрібно прогрівати двигун влітку – далі у матеріалі.

Літо – не менш небезпечна пора для авто. Перед стартом потрібно дати автомобілю постояти хвилину з увімкненим двигуном. Навіть у спеку температура непрогрітого “серця авто” нижча за робочу. Через це теплові проміжки не зможуть моментально досягти необхідних розмірів.

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Якщо натиснути на газ відразу після запуску двигуна, це призведе до прискореного зношування компонентів. Початок руху без прогріву також негативно впливає і на температуру масла – навіть при 20° C воно більш в’язке, через що його подання сповільнюється.

Виходячи з цих фактів, можна зробити висновки, що прогрівання двигуна влітку необхідне так само, як і взимку. Звичайно, можна і без нього обійтися, але в такому разі краще не стартувати дуже швидко.

Водії України з кожним роком дедалі більше оцінюють європейські норми та закони – наприклад, ДТП можна оформити за європротоколом без участі представника правоохоронних органів. Проте робиться це із деякими нюансами, про які мало хто знає. Як оформити ДТП за допомогою електронного європротоколу можна дізнатись на Фактах ICTV.