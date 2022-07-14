В Украине огромной популярностью пользуется личный транспорт — с его помощью люди ежедневно передвигаются по городу и за его пределами. У каждого водителя есть свои привычки — они влияют на стиль вождения а также на долговечность авто.

Есть те, кто сдувает пылинки со своего транспорта. Другие — не беспокоятся о внешнем виде авто и испытывают машину на прочность при первой возможности. Некоторые особенности вождения могут заметно увеличить сроки работы авто.

5 привычек, которые продлят жизнь вашего автомобиля — далее в материале.

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Первым и основным правилом, которое должен учитывать каждый водитель, является регулярная замена масел и прочих жидкостей. Это позволит не только увеличить срок службы, но и уберечь от поломок и ускоренного выхода из строя расходников.

К первому правилу — своевременная замена расходников — ГРМ, фильтры, тормозные колодки и так далее.

Третья полезная привычка для каждого водителя — спокойная езда. Не нужно разгоняться как в последний раз, а потом резко тормозить перед светофором. Лишние максимальные нагрузки на автомобиль всегда имеют последствия — будь то поломка или просто изношенность расходников. К примеру, тормозные колодки не предназначены для агрессивной езды и изнашивают намного быстрее при резком торможении.

Четвертое правило — регулярный прогрев двигателя. Это касается как зимы, так и жаркой погоды. Прогревать мотор нужно даже летом — это необходимо для нагрева масла до нужных показателей, а также до появления тепловых зазоров двигателя.

Последняя, но немаловажная привычка — не ездить с пустым баком. Из-за перепада температур в баке авто появляется конденсат из влаги. Он скапливается на дне бака — после этого могут быть проблемы с запуском двигателя и даже коррозия, если емкость для топлива металлическая.

В Украине все еще пользуются популярностью автомобили на “механике”. Механизм КПП очень легко вывести из строя, и это делают даже опытные автолюбители. Привычки, которые убивают механическую коробку и сцепление можно почитать на Фактах ICTV.