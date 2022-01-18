У ЄС поступово знижується кількість реєстрацій нових легкових автомобілів. Так уже шостий місяць поспіль нового транспорту в Європі дедалі менше — грудень 2021 року не став винятком.

Так, в останній місяць 2021 року показник упав на 23% у порівнянні з 2020 роком – до 795 тис.

Зміни особливо вплинули на країни, в яких виробляють авто — Італія, Німеччина, Іспанія та Франція. Продажі впали від 15 до 27%, якщо порівнювати з попереднім роком. Всьому виною пандемія — вона негативно вплинула на світову економіку, а також дефіцит мікросхем, які дуже важливі для виробництва транспорту. Багато виробників не тільки зменшували виробничу потужність, але й зупинялися збирання на якийсь час.

За весь 2021 рік кількість проданих нових авто в Європі знизилася на 2,4%, якщо порівнювати з 2020 роком, який також негативно вплинув на ринок нового транспорту.

Якщо минулого року в ЄС продали 9,7 млн авто, то у 2019 році ця цифра була в близько 13 млн.

Проте в Україні спостерігається позитивна тенденція – у 2021 році наші водії купили 103 тис. нових легковиків. Це на 21% більше, ніж у 2020 році. Так, українські водії віддавали перевагу кросоверам. По кольоровій гамі також є лідери — найчастіше залучали білі, сірі та чорні авто.