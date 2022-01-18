В ЕС постепенно снижается количество регистраций новых легковых авто. Так, уже шестой месяц подряд нового транспорта в Европе все меньше — декабрь 2021 года не стал исключением.

В последний месяц 2021 года показатель упал на 23%, в сравнении с 2020 годом — до 795 тыс.

Изменения особенно сильно повлияли на страны, в которых производят авто — Италия, Германия, Испания и Франция. Продажи упали от 15 до 27%, если сравнивать с предыдущим годом. Всему виною пандемия — она оказала негативное влияние на мировую экономику, а также дефицит микросхем, которые очень важны для производства транспорта. Многие производители не только уменьшали производственную мощность, но и приостанавливали сборку на время.

За весь 2021 год количество проданных новых авто в Европе снизилось на 2,4%, если сравнивать с 2020 годом, который также оказал негативное влияние на рынок нового транспорта.

Если в прошлом году в ЕС продали 9,7 млн авто, то в 2019 году эта цифра была ближе к 13 млн.

Однако в Украине наблюдается позитивная тенденция — в 2021 году наши водители купили 103 тыс. новых легковушек. Это на 21% больше, чем в 2020 году. Так, украинские водители предпочитали кроссоверы. По цветовой гамме также есть лидеры — чаще всего привлекали белые, серые и черные авто.