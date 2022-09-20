Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Преміальний A-95+ здешевшав на 18 копійок: скільки коштує пальне на АЗС в Україні

20 Вересня 2022, 12:49
Валентина Летяк редакторка стрічки
Преміальний A-95+ здешевшав на 18 копійок: скільки коштує пальне на АЗС в Україні
Джерело: Depositphotos

Середня ціна на бензин марки А-95+ на українських АЗС у вівторок, 20 вересня, знизилася на 18 копійок.

Сьогодні літр преміального бензину пропонують по 50,33 грн.

Вартість А-95 не змінилася. Це пальне, як і вчора, коштує 49,4 грн/л, а бензин А-92 здорожчав на 1 копійку – до 47,8 грн.

Зараз дивляться

Ціна на дизельне пальне на українських автозаправках також стабільна і становить 53,15 грн/л.

Вартість автогазу в середньому по країні знизилася на 2 копійки – до 25,93 грн.

Ціни на бензин 20.09.2022

Ціни на бензин 20.09.2022

Фото: AutoRia

Найдешевший А-95 в мережах АЗС пропонують по 45,2 грн/л, а найдорожчий – по 51 грн/л.

Мінімальна вартість дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальна – 57 грн/л.

Читайте також:
Ключи от автоБез походів до сервісного центру: зареєструвати авто в Україні можна буде онлайн

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь