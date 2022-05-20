Конфискация авто у пьяных водителей будет работать гораздо лучше, чем высокие штрафы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину был принят условный закон о конфискации авто у пьяных водителей с дальнейшей передачей транспорта на нужды военным. Такое решение заметно снизило количество водителей-нарушителей, которые практиковали езду в состоянии опьянения.

— С постепенной нормализацией ситуации в некоторых регионах начало расти количество нетрезвых водителей. Законопроект о конфискации авто сейчас необходим. Это поможет нормализировать ситуацию на дороге, а работать это будет лучше увеличенных штрафов, — заявил Денисенко.

17 мая был зарегистрирован законопроект №7382, который позволит правоохранительным органам конфисковать транспорт у пьяных водителей и передавать его военным, полиции и другим государственным структурам.

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Такие изменения будут действовать в условиях военного положения, хоть сам законопроект вызывает некоторые вопросы. К примеру, как будет решаться вопрос о конфискации авто, если за рулем был не владелец транспорта.

На прошлой неделе также возобновили свою работу камеры фиксации ПДД на дорогах Украины. До начала войны таких систем по всей стране было 270, а сейчас работает только 128 датчиков. В полиции отметили, что система передачи данных о правонарушителей под надежной защитой.