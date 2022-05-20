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У Європі масово скуповують вживані авто: найкращі преміум-моделі

20 Травня 2022, 13:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

У Європі зросла популярність дорогих вживаних авто. У першому кварталі 2022 року європейці почали купувати люксовий транспорт на вторинному ринку майже вдвічі частіше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Найпопулярніші моделі в Європі, ціна яких перевищує $25 тис.

  1. Skoda Kodiaq
  2. Skoda Superb
  3. Ford Custom
  4. Mercedes-Benz CLA
  5. Toyota RAV 4
  6. Volkswagen Arteon
  7. Ford Ranger
  8. Mercedes-Benz GLE
  9. Mercedes-Benz GLC
  10. Mitsubishi L200

– У зв’язку з пандемією багато хто почав купувати дорогі авто, щоб почуватися комфортно і мінімізувати використання громадського транспорту. Ще одна причина – двигуни. Більшість автомобілів топових комплектацій продаються з потужними ДВЗ – пояснює Кароліна Тополова, генеральний директор Aures Holdings.

Одна з головних причин – світова криза ринку авто. Нових автомобілів просто не вистачає через дефіцит компонентів. Через це жителі Європи найчастіше задивляються на вторинний ринок. Враховуючи величезну різницю у вартості нового та підтриманого транспорту, грошей вистачає на преміальні моделі, що були в експлуатації.

Зараз дивляться

Експерти заявляють, що через збільшений попит уживані автомобілі будуть дорожчати. Той транспорт, який відправляли до України, залишиться усередині Європи. Це спричинить дефіцит автомобілів на території нашої країни. У деяких випадках вигідніше придбати автомобіль на українському ринку, ніж привозити транспорт з урахуванням нульового розмитнення.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Імпорт авто, авто з європи, Автомобілісти
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