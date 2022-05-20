У Європі зросла популярність дорогих вживаних авто. У першому кварталі 2022 року європейці почали купувати люксовий транспорт на вторинному ринку майже вдвічі частіше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Найпопулярніші моделі в Європі, ціна яких перевищує $25 тис.
- Skoda Kodiaq
- Skoda Superb
- Ford Custom
- Mercedes-Benz CLA
- Toyota RAV 4
- Volkswagen Arteon
- Ford Ranger
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLC
- Mitsubishi L200
– У зв’язку з пандемією багато хто почав купувати дорогі авто, щоб почуватися комфортно і мінімізувати використання громадського транспорту. Ще одна причина – двигуни. Більшість автомобілів топових комплектацій продаються з потужними ДВЗ – пояснює Кароліна Тополова, генеральний директор Aures Holdings.
Одна з головних причин – світова криза ринку авто. Нових автомобілів просто не вистачає через дефіцит компонентів. Через це жителі Європи найчастіше задивляються на вторинний ринок. Враховуючи величезну різницю у вартості нового та підтриманого транспорту, грошей вистачає на преміальні моделі, що були в експлуатації.
Експерти заявляють, що через збільшений попит уживані автомобілі будуть дорожчати. Той транспорт, який відправляли до України, залишиться усередині Європи. Це спричинить дефіцит автомобілів на території нашої країни. У деяких випадках вигідніше придбати автомобіль на українському ринку, ніж привозити транспорт з урахуванням нульового розмитнення.