У Європі зросла популярність дорогих вживаних авто. У першому кварталі 2022 року європейці почали купувати люксовий транспорт на вторинному ринку майже вдвічі частіше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Найпопулярніші моделі в Європі, ціна яких перевищує $25 тис.

Skoda Kodiaq Skoda Superb Ford Custom Mercedes-Benz CLA Toyota RAV 4 Volkswagen Arteon Ford Ranger Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLC Mitsubishi L200

– У зв’язку з пандемією багато хто почав купувати дорогі авто, щоб почуватися комфортно і мінімізувати використання громадського транспорту. Ще одна причина – двигуни. Більшість автомобілів топових комплектацій продаються з потужними ДВЗ – пояснює Кароліна Тополова, генеральний директор Aures Holdings.

Одна з головних причин – світова криза ринку авто. Нових автомобілів просто не вистачає через дефіцит компонентів. Через це жителі Європи найчастіше задивляються на вторинний ринок. Враховуючи величезну різницю у вартості нового та підтриманого транспорту, грошей вистачає на преміальні моделі, що були в експлуатації.

Зараз дивляться

Експерти заявляють, що через збільшений попит уживані автомобілі будуть дорожчати. Той транспорт, який відправляли до України, залишиться усередині Європи. Це спричинить дефіцит автомобілів на території нашої країни. У деяких випадках вигідніше придбати автомобіль на українському ринку, ніж привозити транспорт з урахуванням нульового розмитнення.