Любителям дрифту і гучних авто роздаватимуть повістки до військкомату не тільки в Києві. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Насправді, це була не перша така акція. Ми вже реагували на схожі збирання. До того ж, на них часто подавали скарги громадяни. Як правило, перед появою на місці зборів і після відвідування спостерігається агресивна їзда. Це створює гучний шум для населення – дехто чує й детонацію. Усе це відбувається під час війни, – заявив Білошицький.

У поліції вже неодноразово попереджали учасників таких акцій про недоречність таких дій в умовах війни.

– Ми об’єднали сили з ТЦК, провели профілактичну роботу, і з боку поліції було притягнуто до відповідальності за правопорушення – досить різні. Також запрошували до військкоматів для проходження ВЛК і уточнення даних, – додав Білошицький.

У поліції можуть і надалі реагувати на такі випадки не тільки в Києві, тож військкомати в цьому також будуть зацікавлені.

Нагадаємо, що 22 квітня в Києві дрифтерам роздали повістки під час з’їзду автолюбителів біля НСК Олімпійський. Тоді Білошицький заявив, що в армії любителям тюнінгових авто буде чим зайнятися. Наприклад, кастомізувати вогнепальну зброю.