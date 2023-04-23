В Киеве дрифтерам раздали повестки во время съезда автолюбителей возле НСК Олимпийский. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, в Facebook Белошицкий заявил, что автолюбители вели себя неприемлемо в условиях войны.

— Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся парни, которые по возрасту и состоянию здоровья могут держать автомат, — заявил Алексей.

Белошицкий заявил, что подобное происходило не первый раз — любителей громких и быстрых авто уже не раз предупреждали и даже притягивали к ответственности. Вместе с полицией на съезд автоэнтузиастов приехали и представители ТЦК, которые выдавали повестки водителям.

По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции, в армии любителям тюнинговых авто будет чем заняться.

— Автомат тоже можно прокачать и протюнить, — подытожил Белошицкий.

На фото можно увидеть огромное количество модифицированных авто, а также представителей полиции и ТЦК.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров напомнил, что повестки не будут приходить через Дію. Чиновник добавил, что услуги нет ни в разработке, ни в планах.