Любителям дрифта и громких авто будут раздавать повестки в военкомат не только в Киеве. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

— На самом деле, это была не первая такая акция. Мы уже реагировали на подобные сборы. К тому же, на них часто подавали жалобы граждане. Как правило, перед появлением на месте сбора и после посещения наблюдается агрессивная езда. Это создает громкий шум для населения — некоторые слышат и детонацию. Все это происходит во время войны, — заявил Белошицкий.

В полиции уже неоднократно предупреждали участников таких акций о неуместности таких действий в условиях войны.

— Мы объединили силы с ТЦК и провели профилактическую работу, и со стороны полиции многих было привлечено к ответственности за правонарушения — они были разными. Также приглашались в военкоматы для прохождения ВВК и уточнения данных, — добавил Белошицкий.

В полиции могут и дальше реагировать на такие случаи не только в Киеве, и военкоматы в этом также будут заинтересованы.

Напомним, что 22 апреля в Киеве дрифтерам раздали повестки во время съезда автолюбителей возле НСК Олимпийский. Тогда Белошицкий заявил, что в армии любителям тюнинговых авто будет чем заняться. К примеру, кастомизировать огнестрельное оружие.