Производство новых автомобилей в Европейском Союзе в апреле упало на 20,6%. Это самое большое падение, начиная с начала статистики в 1990 году, не считая пандемии Covid-19 в 2020.

Причина падения производства — проблемы с цепочками поставок. Новые регистрации в ЕС в апреле составили 684 тыс. Наибольшие снижения произошли в Италии — (-33,0%), Франции — (-22,6%), Германии — (-21,5%) и Испании — (-12,1%).

Британский автомобильный рынок сократился на 15,8 %.

За первые четыре месяца 2022 года количество проданных автомобилей составило 2,9 млн. Среди ключевых рынков ЕС наибольшее падение наблюдалось в Италии — (-26,5%), за ней следуют Франция — (-18,6%), Испания — (-11,8%) и Германия — (-9%). Что на 14,4% меньше, по сравнению с другими годами, опять же — за исключением пандемии в 2020.

Ранее мы писали, что в Украине назревает дефицит популярных авто, это связано с тем, что нет топлива. Такая проблема может привести к нехватке электрокаров.

Даже премиальные автомобили Tesla могут оказаться в дефиците.