С 13 октября на дорогах Украины заработают еще 23 камеры для фиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Алексея, новые камеры появятся в четырех городах и на дорогах семи областей.

Город Кременчуг получит еще один прибор КАСКАД — его установили на 274 квартале в сторону просп. Полтавский.

Новая камера будет фиксировать нарушителей ПДД в Черкассах на просп. Химиков, 50.

Город Луцк получит сразу четыре камеры. Две из них установили на ул. Ковельская 147 и 144 в обе стороны.

Третью систему КАСКАД разместили на ул. Вячеслава Черновола, 17, а четвертую — на ул. Конякина 18-А.

Город Львов получит сразу три камеры для мониторинга ситуации на дорогах. Одну систему установили на ул. Стрыйская, 292, еще одну — на ул. Василия Стуса, 39. Последний датчик для фиксации нарушителей ПДР расположили на ул. Шевченко, 313.

Автодорога Н-22 в Винницкой области теперь оснащена датчиком на 19 км.

Трассы Донецкой области получили сразу пять камер, которые будут работать в автоматическом режиме круглосуточно:

трасса М-03 на 651 км;

трасса М-14 на 621 км;

трасса Н-08 на 681 км;

трасса Н-20 на 6 км и 183 км.

На автодороге М-18 в Запорожской области установили три датчика КАСКАД: на 276 км, на 279 км и на 263 км.

Трассу Н-24 в Николаевской области будет сканировать на правонарушения один датчик на 191 км.

Ровенская область получила сразу две камеры — их установили на 340 км и 371 км трассы М-06.

Черниговская область получила одну систему КАСКАД — ее расположили на 11 км автодороги Н-27.

По данным Белошицкого, уже с 13 октября количество рабочих камер для автофиксации нарушений ПДД достигнет в 201 единиц.

Ознакомиться с расположением всех датчиков можно с помощью интерактивной карты Украины на сайте МВД.

В начале октября Сервисный центр МВД запустил полезную функцию для водителей — теперь можно проверить на наличие номерной знак для авто, который можно выбрать для регистрации транспортного средства. Можно получить доступ как к списку доступных комбинаций по области, так и узнать о наличии конкретного номера с определенными цифрами.