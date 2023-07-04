Українці активно купують електрокари – перший місяць літа в цьому сегменті був рекордним із показником у 4,6 тисячі нових і вживаних авто. Порівняно з травнем 2022 року, це на 91,7% більше.

Практично всі автомобілі без ДВЗ були легковими – вантажівок усього 1,1% (51 авто).

Українці активно купували як вживані, так і нові авто. Електрокари з пробігом з-за кордону були в більшості – 56,9% (2 591 авто). Це рекорд за всю історію українського авторинку. Усе завдяки “нульовій” ставці розмитнення.

В Україні найчастіше перепродують бюджетні Nissan Leaf – 338 авто. Друге місце за флагманським Tesla Model 3 – 130 шт. Закриває трійку лідерів компактний Volkswagen E-Golf – 119 авто.

Примітно, що лідерами з ввезення авто є ті самі моделі.

У топі – Nissal Leaf із показником у 526 авто. Друге місце за німецьким Volkswagen E-Golf – 363 авто. Останнє місце на п’єдесталі посідає творіння Ілона Маска – Tesla Model 3 із 203 електрокарами.

Ринок нових авто в Україні злегка відрізняється – із салону найчастіше беруть кросовери

Перше місце за Volkswagen ID.4 – 199 авто. Друге місце за Honda M-NV – 110 українців поїхали на них із салону. Трійку лідерів замикає повнорозмірний Volkswagen ID.6 – 37 авто.

Українці також активно купують нові авто – найпопулярнішим брендом червня 2023 року є Toyota. Друге місце – за бюджетними французами Renault.