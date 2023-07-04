Украинцы активно покупают электрокары — первый месяц лета в этом сегменте был рекордным с показателем в 4,6 тысячи новых и подержанных авто. В сравнении с маем 2022 года, это на 91,7% больше.

Практически все автомобили без ДВС были легковыми — грузовиков было всего 1,1% (51 авто).

Украинцы активно покупали и поддержанные, так и новые авто. Электрокары с пробегом из-за границы были в большинстве — 56,9% (2 591 авто). Это рекорд за всю историю украинского авторынка. Все благодаря “нулевой” ставке растаможки.

В Украине чаще всего перепродают бюджетные Nissan Leaf — 338 авто. Второе место за флагманским Tesla Model 3 — 130 шт. Закрывает тройку лидеров компактный Volkswagen E-Golf — 119 авто.

Примечательно, что лидерами по ввозу авто являются те же модели.

В топе — Nissal Leaf с показателем в 526 авто. Второе место за немецким Volkswagen E-Golf — 363 авто. Последнее место на пьедестале занимает творение Илона Маска — Tesla Model 3 с 203 электрокарами.

Рынок новых авто в Украине слегка отличается — из салона чаще всего берут кроссоверы

Первое место за Volkswagen ID.4 — 199 авто. Второе место за Honda M-NV — 110 украинцев уехали на них из салона. Тройку лидеров замкнул Volkswagen ID.6 — 37 авто.

Украинцы также активно покупают новые авто — самым популярным автобрендом июня 2023 является Toyota. Второе место – у бюджетных французов Renault.