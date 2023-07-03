У червні українці придбали рекордну кількість нових авто – 5,6 тис. Це найвищий показник за останні 16 місяців, але до довоєнних чисел іще далеко.

Експерти з Укравтопрому з’ясували, авто яких брендів купували на початку літа.

Так, лідером серед авто виявився Toyota – 1 076 авто. Надійність підкупила багатьох наших водіїв.

Друге місце за бюджетними та французькими Renault. Авто цього бренду в червні купили 682 рази.

Трійку лідерів замикають німці – Volkswagen із показником у 470 авто. Passat і Golf активно купують на вторинному ринку, привозячи їх із Європи.

Четверте місце за чеськими Skoda – 401 авто, а рейтинг на п’ятому місці замикає люксовий BMW з показником у 319 авто.

Нагадаємо, що нашим водіям частково розв’язали руки в питанні ввезення авто. В Україні дозволили реєструвати праворульні авто. Щоправда, легальними вони вважаються тільки для військових, і тільки в період воєнного стану. З початком повномасштабного вторгнення волонтери та благодійні фонди масово завозять авто з Японії та Британії, де встановлено лівосторонній рух.