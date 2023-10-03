Середні ціни на всі види пального 3 жовтня продовжують зростати. З понеділка вартість активно піднялася на всі види пального, крім газу.

Так, за популярний А-95+ на заправках 3 жовтня попросять близько 58.18 грн за літр. Ще 2 жовтня цінник піднявся на 11 копійок.

Ходовий А-95 продається на АЗС в Україні по 55.23 грн за літр – у понеділок було подорожчання на 11 копійок.

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Популярний для заправки генераторів А-92 продається водіям по 52.92 грн за літр – подорожчання було невелике, лише на 4 копійки.

Цінник на дизель різко пішов угору – тепер він коштує 55.22 грн на тлі підняття вартості на 14 копійок.

Без змін залишився тільки газ – власники авто з ГБО можуть купити пальне по 25.75 грн за літр.

Ціни на паливо в мережах АЗС на 3 жовтня:

Варто зазначити, що у вересні українці серед нових авто найчастіше купували електрокар. Схоже, з салону набагато вигідніше купувати транспорт без ДВЗ, і заряджати його від мережі в будь-якому зручному місці. У рейтингу також є і бюджетні авто французького виробництва.