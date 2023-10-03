Средние цены на все виды топлива 3 октября продолжают расти. С понедельника стоимость активно поднялась на все виды топлива, кроме газа.

Так, за популярный А-95+ на заправках 3 октября попросят около 58.18 грн за литр. Еще 2 октября ценник поднялся на 11 копеек.

Ходовой А-95 продается на АЗС в Украине по 55.23 грн за литр — в понедельник было подорожание на 11 копеек.

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Популярный для заправки генераторов А-92 продается водителям по 52.92 грн за литр — подорожание было небольшое, всего на 4 копейки.

Ценник на дизель резко пошел вверх — теперь он стоит 55.22 грн на фоне поднятия стоимости на 14 копеек.

Без изменений остался только газ — владельцы авто с ГБО могут купить топливо по 25.75 грн за литр.

Цены на топливо в сетях АЗС на 3 октября:

Стоит отметить, что в сентябре украинцы среди новых авто чаще всего покупали электрокар. Похоже, из салона гораздо выгоднее приобретать транспорт без ДВС, и заряжать его от сети в любом удобном месте. В рейтинге также есть и бюджетные авто французского производства.