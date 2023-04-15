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Подешевшали майже всі види пального: які ціни на АЗС 15 квітня в Україні

15 Квітня 2023, 11:17
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС

Станом на суботу, 15 квітня, в Україні знову здешевшало дизельне пальне й не тільки.

Середня вартість літра преміального бензину А-95+ знизилася на одну копійку у порівнянні з попередньою добою – до 48,51 грн.

Ціна бензину марки А-95 за добу впала на 8 копійок і в середньому становить 46,46 грн/л.

Літр бензину марки А-92 сьогодні можна придбати за середньою ціною 44,59 грн, що на шість копійок менше, ніж вчора.

Середня вартість дизельного пального впала одразу на 12 копійок – до 45,94 грн. Дизель дешевшає вже кілька днів поспіль.

Вартість автогазу майже не змінилася: літр можна придбати за середньою ціною 21,62 грн. Це на одну копійку більше, ніж напередодні.

Вартість пального на українських АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 варіюється від 41 грн до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 39,99 грн до 46,00 грн за літр.

Ціни на дизельне пальне коливаються від 42 грн до 49 грн за літр.

Ціни на літр автогазу варіюються від 19,64 грн до 25,50 грн.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне паливо Ціни на бензин
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