На авторинку зараз величезна кількість різноманітних моделей на кожен гаманець – від бюджетних до розкішних та екзотичних. Однак кожен водій під час вибору майбутнього транспорту дивиться не тільки на зовнішній вигляд і ціну, а й на вартість обслуговування. На це впливає і витрата пального.

Авто з мінімальною витратою пального – далі в матеріалі.

Рейтинг склали експерти з Nationalworld.

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До списку потрапили бюджетні та економні моделі. Одним із лідерів є улюбленець українських водіїв – Volkswagen Golf. Його витрата може скласти до 3,5 л на 100 км. Це універсальний сімейний хетчбек. Навіть шосте покоління може похвалитися низькою витратою пального. У середньому, Golf в Україні можна купити за $5-7 тис.

Автівкою з мінімальною витратою пального можна назвати ще один хетчбек – Peugeot 208. Його витрата за ідеальних умов може сягати 3 л на 100 км, якщо паливо не розбавлене. Такими показниками може похвалитися дизельна версія першого покоління – вона навіть на вторинному ринку України більш ніж доступна. Таку модель можна купити за $5-7 тис.

Ще один хетчбек, але вже чеського автопрому, це Skoda Fabia. Цей автомобіль також може похвалитися витратою до 3-4 літрів, залежно від умов і стилю їзди. Рекомендується брати модель Greenline з 1,2-літровим дизельним двигуном. Щоправда, керування може здатися злегка млявим – рекомендується покататися перед покупкою. Цінники на авто в хорошому стані починаються від $5 тис.

Японська Toyota також вважається авто з маленькою витратою палива – модель Prius споживає 3,7 літра на 100 км. Зверніть увагу на перший модельний ряд, він досить бюджетний на вторинному ринку. Автомобіль у середньому на вторинному ринку України продається за $10 тис.

Замикає список авто з малою витратою палива француз Citroen DS3. Автомобіль може похвалитися витратою в 3 літри на 100 км. У нього під капотом економічний 1,6-літровий дизельний двигун, який допоможе заощадити багато на пальному. На вторинному ринку за авто в хорошому стані попросять від $7,5 тис.

Втім, іноді місткість куди важливіша за витрати – для цього потрібно обирати модель для всієї родини, якщо вона велика. Топ недорогих сімейних авто до $7 тис. можна подивитися на Фактах ICTV.