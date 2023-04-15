По состоянию на субботу, 15 апреля, в Украине снова подешевело дизельное горючее и не только.

Средняя стоимость литра премиального бензина А-95+ снизилась на одну копейку по сравнению с предыдущим днем – до 48,51 грн.

Цена бензина марки А-95 за сутки упала на 8 копеек и в среднем составляет 46,46 грн/л.

Литр бензина марки А-92 сегодня можно приобрести по средней цене 44,59 грн, что на шесть копеек меньше, чем вчера.

Средняя стоимость дизельного горючего упала сразу на 12 копеек – до 45,94 грн. Дизель дешевеет уже несколько дней подряд.

Стоимость автогаза почти не изменилась: литр можно приобрести по средней цене 21,62 грн. Это на одну копейку больше, чем накануне.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина А-95 варьируется от 41 до 48,99 грн за литр.

Бензин марки А-92 продают по цене от 39,99 до 46,00 грн за литр.

Цены на дизельное топливо колеблются от 42 до 49 грн за литр.

Цены за литр автогаза варьируются от 19,64 до 25,50 грн.

Источник: AutoRia