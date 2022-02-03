Період пільгового розмитнення авто закінчиться вже цього тижня – 8 лютого. Власники євроблях йдуть на крайнощі, щоб не отримати штрафи за транспорт на іноземних номерах.

Багато хто досі відтягував проходження цієї процедури — водії хочуть зареєструвати автомобіль в останній тиждень. Наразі брокери активно допомагають охочим легалізувати свій транспорт.

Так, кількість розмитнених авто продовжує зростати по всій Україні останнім часом. Змінюють реєстрацію авто найчастіше водії з Києва, Черкас, Одеси та Дніпра.

Деякі не стали чекати штрафів та безкоштовно віддали свій транспорт державі.

Нагадаємо, що пільговий період розмитнення для основного населення України закінчився ще 11 листопада, але цю можливість продовжили до 8 лютого для учасників бойових дій. Власники авто із Європи платять ветеранам АТО за реєстрацію їхнього транспорту на українські номери.

Втім, багатьох водіїв євроблях уже штрафують двічі – поліція та митна служба. Деякі взагалі можуть залишитися без прав – поліцейський має право зупинити транспорт і виписати штраф, і якщо це повториться — можуть конфіскувати посвідчення водія.

Суди переповнені протоколами із цими правопорушеннями. У більшості випадків призначають виплату штрафу у розмірі 17 тис. грн та позбавлення прав на 1 рік.