Период льготной растаможки авто закончится уже на этой неделе — 8 февраля. Владельцы евроблях идут на крайние меры, чтобы не получить штрафы за транспорт на иностранных номерах.

Многие до сих пор оттягивали прохождение этой процедуры — водители хотят зарегистрировать автомобиль в последнюю неделю. Сейчас брокеры активно помогают желающим легализировать свой транспорт.

Так, количество растаможенных авто продолжает расти по всей Украине в последнее время. Меняют регистрацию авто чаще водители из Киева, Черкасс, Одессы и Днепра.

Некоторые не стали дожидаться штрафов и бесплатно отдали свой транспорт государству.

Напомним, что льготный период растаможки для основного населения Украины закончился еще 11 ноября, но эту возможность продлили до 8 февраля для участников боевых действий. Владельцы авто из Европы платят ветеранам АТО за регистрацию их транспорта на украинские номера.

Впрочем, многих водителей евроблях уже штрафуют дважды — полиция и таможенная служба. Некоторые вообще могут остаться без прав — полицейский имеет право остановить транспорт и выписать штраф, и если это повторится — могут конфисковать водительское удостоверение.

Суды переполнены протоколами с этими правонарушениями. В большинстве случаев назначают выплату штрафа в размере 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год.