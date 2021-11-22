Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий поделился статистикой по ДТП в Украине за 2021 год. Он также указал на эффективность систем автофиксации нарушений ПДД.

По данным полиции, за 10 месяцев этого года было зафиксировано более 150 тыс. ДТП. В более чем 20 тыс. случаях есть пострадавшие или погибшие. Однако Белошицкий отметил, что в этом году статистика имеет позитивные изменения.

— Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом – количество ДТП снизилось более чем на 6%. В этом году на дорогах Украины погибло 2 592 человека, хоть и показатель смертности уменьшился на 9%. Цифра остается вопиющей, — заявил Алексей.

В полиции также назвали количество отработанных вызовов на 102. За 2021 год этот показатель достиг 4,3 млн случаев. За 10 месяцев было составлено 4,5 млн административных протоколов.

Также за 2021 год было зафиксировано более 113 тыс. случаев езды в состоянии опьянения. Более 99 тыс. человек управляло авто без необходимых прав.

Белошицкий также отметил эффективность технологии автофиксации нарушений ПДД. К примеру, за этот год в Харькове удалось вынести более 120 тыс. постановлений с помощью системы КАСКАД. По состоянию на ноябрь, на территории Украины работает 236 датчиков, который фиксируют нарушения на дорогах в автоматическом режиме круглосуточно.

Уже в 2022 году таких камер станет на 210 больше, а в 2023 году — еще на 100. Помимо системы КАСКАД, планируется внедрение системы ФАНТОМ, которая сможет фиксировать нарушения ПДР в движении. Такие устройства будут установлены на автомобили, которые не будут выделяться в потоке.

Напомним, что ранее Белошицкий анонсировал расширения возможностей камер на дорогах Украины. Уже с 2022 года они будут фиксировать проезд на красный и езду по встречке.