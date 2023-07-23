На долгожданный автомобиль Tesla Cybertruck сделано более 1,9 млн предзаказов. Время ожидания автомобиля может составить до 5 лет.

Об этом свидетельствую данные с Google-формы, которая является сервисом для приема заявки на заказ авто. Как известно, услуга не бесплатна — за бронирование транспорта нужно платить $100. За 4 года желающих оценить пикап уже предостаточно, чтобы проект точно добрался до производственной ленты.

К тому же, Cybertruck будет производиться на заводе Giga Texas, который построят к концу 2023 года. По прогнозам Маска, на максимальных мощностях будет производиться до 1 млн авто в год — это самая большая фабрика корпорации.

Это значит, что водителям придется ждать свой пикап до двух лет, при условии, что автомобиль не будут заказывать во время сборки.

Напомним, что ранее Маск раскрыл ожидаемую стоимость Cybertruck. Миллиардер намекнул, что электрокар будет заметно дешевле своего главного конкурента — F-150 Lightning. Летом компания Ford снизила стоимость на 17%, и теперь флагманская версия стоит $52 тыс. Цены на авто Маск раскроет уже к средине осени. Недавно Илон похвастался о первом выпущенном серийном Cybertruck.