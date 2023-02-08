У середу, 8 лютого, на АЗС в Україні знизилися середні ціни на всі види пального.

Преміальний A-95+ здешевшав ще на 31 копійку, і сьогодні його реалізують в середньому по 49,67 грн/л.

Вартість популярного бензину A-95 знизилася на 20 копійок – до 47,96 грн/л.

Зараз дивляться Середня ціна А-92 впала на 45 копійок, літр цього пального пропонують по 46,85 грн/л. Дизельне пальне сьогодні коштує на 25 копійок дешевше (51,59 грн/л), автогаз – на 20 копійок – 25,9 грн/л. У мережах АЗС найнижча ціна на A-95 – 45,38 грн/л, найвища – 53 грн/л, А-92 коштує щонайменше 43,5 грн/л, максимум – 50 грн/л. Дизельне пальне – в діапазоні від 48,9 грн до 58 грн за літр. Автогаз – від 23,45 грн до 32 грн за літр. Читайте також: Можна заощадити: як придбати новий автомобіль в Україні за умов війни Джерело: AutoRia

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