В Украине с 2023 года украинцы будут получать автомобильные права по новым алгоритмам. Подробностями процесса поделились в главном сервисном центре МВД.

Так, в первую очередь будущий водитель должен выбрать учебное заведение для сдачи теоретической части экзамена. В СЦ отметили, что это должно быть аккредитированное место.

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Чтобы заметно увеличить шансы на сдачу теории, можно оттачивать свои знания с помощью онлайн-тренажера от сервисного центра — это можно сделать как с компьютера, так и телефона. Вопросы постоянно обновляются, поэтому тесты всегда актуальны.

После сдачи теории нужно переходить к практике. Для этого нужно показать все свои умения в автошколе. После этого нужно получить свидетельство от учебного заведения и прийти в СЦ МВД, где нужно сдать практический экзамен. После успешной сдачи можно смело получать свои первые права.

— Хочешь быть водителем – будь им. Жизнь многогранна, мечты – безграничны, победа – неизбежна. Все есть и будет, страна! — добавили в сервисном центре.

Напомним, что украинцы также могут полностью отказаться от пластикового водительского удостоверения. Теперь права можно получить только у Дія, но по желанию всегда можно дозаказать ламинированный аналог.