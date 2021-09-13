Олександр Салюк восьмий раз став чемпіоном України з ралі

Олександр Салюк вперше став чемпіоном України 15 років тому — у 2006 році. Після цього він повторював свій успіх шість разів — останній з них у 2020 році, коли після шестирічної перерви він повернувся в чемпіонат і довів усім, що він залишився найшвидшим гонщиком країни.

Вчора Салюк оформив свій восьмий чемпіонський титул. Це рекорд: до нього в історії незалежної України п’ять разів абсолютним чемпіоном ставав тільки Василь Ростоцький.

З 2020 року штурманом Салюка став Володимир Равінський — новачок в ралі, який ніколи до цього не їздив другим пілотом. Салюк і Равінський другий рік поспіль достроково стають абсолютними чемпіонами України.

Читайте також: Керування силою думки: Mercedes показав автомобіль майбутнього У ралі Ворота України переможцями також стали Надія Соболєва (№25, клас 2WD), Станіслав Прус (№5, клас 4WD OPEN) і Василь Водолага (№38, клас Cross Country). У командному заліку перше місце зайняла ТЕСЕ Binotel, друге — Mogul, a третє — #будунасипать, за яку виступає Олександр Салюк, Дар’я Бакай (№8) і Антон Козлов (№20). У цій гонці за їх команду також їхав литовський спортсмен Кароліс Кайрис (№18).