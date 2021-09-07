Компанія Mercedes продемонструвала можливість керування автомобілем силою думки. Новинку виробник показав на виставці IAA Mobility 2021 Мюнхені, Німеччина.

Для цього виробник впровадив нові розробки в концептуальний автомобіль Mercedes-Benz Vision AVTR. Відвідувачі виставки IAA Mobility 2021 з 7 по 11 вересня зможуть особисто випробувати функцію контролю свідомості.

Автомобіль показали ще у 2020 році, і він здатний розпізнавати водіїв за серцебиттям і патернами дихання. У 2021 році система навчилася реагувати на мозкову активність водія.

Для цього необхідно розташувати електроди на потилиці водія, які зчитують мозкові хвилі. Ця активність перетворюється на повноцінну команду для транспорту.

Для революційного управління необхідна всього хвилина калібрування. Користувачі повинні зосередити увагу на певних світлових точках на цифровій приладовій панелі.

Поки говорити рано про впровадження технології в автомобілі на ринку — для коректної роботи будуть потрібні роки поліпшень.

Навіть зараз системи в сучасних автомобілях далекі від ідеалу — транспортні засоби часто крадуть. Відомо, що кількість викрадень за 2021 було зафіксовано 1 475 випадків. До рук зловмисників найчастіше потрапляють автомобілі середнього класу — їх розбирають і продають по частинах.