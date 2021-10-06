Главный сервисный центр МВД запустил новую услугу для украинских водителей. Теперь каждый желающий сможет проверить наличие номерных знаков, и найти самый желанный из списка.

Стоит отметить, что подобная услуга была доступна и раньше, но только для особенных номеров с уникальными комбинациями — 1111, 7777 и другие числа, которые легко запоминаются. Теперь каждый может найти необычный или интересный номерной знак, выбрать нужную комбинацию и регион.

На выбор дается две услуги: Наличие в области и Номерная комбинация.

Наличие в области позволяет пересмотреть все номерные знаки в нужной области, которые сейчас доступны для выбора в сервисном центре МВД.

Числовая комбинация позволяет заметно сузить список — функция дает доступ к проверке определенной комбинации чисел в нужном регионе.

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Вся система работает в реальном времени — список обновляется постоянно, а забронировать выбранный номер нельзя.

Напомним, что с сентября 2021 года изменились правила хранения номерных знаков в СЦ МВД — теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС.

Срок хранения может закончиться, и тогда номера станут недоступными — их планируют уничтожать. Для получения номерных знаков также необходимо предоставить перечень документов, среди которых заявление, документы для подтверждения личности, документы на транспорт и квитанцию об оплате услуги.