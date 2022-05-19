В Україні можна обміняти посвідчення водія в міграційній службі. Про зміни повідомляється на сайті МВС.

Тепер українці можуть замовити послугу як у МВС, ЦНАП, так і ДМС.

Міграційна служба прийматиме заявки, а потім надсилатиме їх на перевірку до сервісних центрів. Після перевірки посвідчення надрукують у держпідприємстві Документ. Після цього права можна буде забрати.

Зараз дивляться

На тлі війни багато сервісних центрів МВС були змушені закритися. У березні більшість із них уже відкрилася, і тепер українцям надається оновлений список послуг, щоб підлаштуватися під реалії в умовах війни.

Охочі отримати права водія можуть відвідувати автошколу онлайн — навчання проходитиме за допомогою сервісів Zoom та Skype. Тепер майбутнім водіям не привабливо відвідувати автошколу. Ще одна зміна – теоретична частина підготовки була зменшена на 20%. За бажанням, в автошколах можуть збільшити практичну навчальну частину. Такі зміни діятимуть у період воєнного стану та через 4 місяці після його закінчення.

Зараз у МВС думають над впровадженням корисної функції у сервіс Дія – йдеться про перереєстрацію авто. Теоретично це дозволить міняти власника транспортного засобу за допомогою смартфона в будь-якому місці.