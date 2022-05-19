В Украине можно обменять водительское удостоверение в миграционной службе. Об изменениях сообщается на сайте МВД.

Теперь украинцы могут заказать услугу как в МВД и ЦПАУ, так и в ДМС.

Миграционная служба будет принимать заявки, а затем направлять их на проверку в сервисные центры. После проверки, удостоверение напечатают в госпредприятии Документ. После этого права можно будет забрать.

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На фоне войны многие сервисные центры МВД были вынуждены закрыться. В марте большинство из них уже открылось, и теперь украинцам предоставляется обновленный список услуг, чтобы подстроиться под реалии в условиях войны.

Желающие получить водительские права могут посещать автошколу онлайн — обучение будет проходить с помощью сервисов Zoom и Skype. Теперь будущим водителям не обаятельно посещать автошколу. Еще одно изменение — теоретическая часть подготовки была уменьшена на 20%. При желании, в автошколах могут увеличить практическую учебную часть. Такие изменения будут действовать в период военного положения и спустя 4 месяца после его окончания.

Сейчас в МВС думают над внедрением полезной функции в сервис Дія — речь идет о перерегистрации авто. В теории это позволит менять владельца транспортного средства с помощью смартфона в любом месте.