У МВС заявили про повернення корисної послуги для українців – призначення належного водія онлайн. Це знову можна зробити не виходячи з дому.

Весь процес можливий через електронний кабінет водія. У міністерстві заявили, що можна як призначити водія, так і скасувати рішення.

Варто нагадати, що саме належний водій несе відповідальність за свої дії за кермом.

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Щоб скористатися послугою, належному водієві необхідно мати посвідчення водія потрібної категорії. Від власника авто необхідне свідоцтво про реєстрацію транспорту.

Скасувати рішення можна у кабінеті водія – для цього є спеціальна кнопка, і вона доступна власнику транспорту.

Нагадаємо, що шеринг авто також доступний у Дія. Раніше цю функцію надали взимку 2022 року, але на тлі війни послугу довелося призупинити. Разом із нею повернули й можливість оплати штрафів.

Також зовсім нещодавно у МВС з’явилася послуга реєстрації авто онлайн. Це також можна зробити в онлайн-режимі без походів у сервісні центри. Серед нових послуг – перереєстрація транспорту та замовлення номерів.