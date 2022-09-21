В МВД заявили о возвращении полезной услуги для украинцев — назначение надлежащего водителя онлайн. Это снова можно сделать не выходя из дому.

Весь процесс возможен через электронный кабинет водителя. В министерстве заявили, что можно как назначить водителя, так и отменить решение.

Стоит напомнить, что именно надлежащий водитель несет ответственность за свои действия за рулем.

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Чтобы воспользоваться услугой, надлежащему водителю необходимо иметь водительское удостоверение нужной категории. От владельца авто необходимо свидетельство о регистрации транспорта.

Отменить решение можно в кабинете водителя — для этого есть специальная кнопка, и она доступна владельцу транспорта.

Напомним, что шеринг авто также доступен в Дія. Ранее эту функцию представили зимой 2022 года, но на фоне войны услугу пришлось приостановить. Вместе с ней вернули и возможность оплаты штрафов.

Также совсем недавно в МВД появилась услуга регистрации авто онлайн. Это также можно сделать в онлайн-режиме, без походов в сервисные центры. Среди новых услуг — перерегистрация транспорта и заказ номеров.