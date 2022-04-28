Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, почему закон о нулевой пошлине на ввезенные автомобили из Европы отменят. Также он поведал о ценах на газ в следующем отопительном сезоне.

Гетманцев отметил, что ни гуманитарной помощи, ни тех автомобилей, которые ввозятся для наших воинов, изменения не коснутся. Они будут проходить через таможню без оплаты каких-либо налогов и в ускоренном режиме. Для них существуют специальные декларации и письма от военных частей, поэтому проверить будет легко.

— Изначально планировалось обновить парк тех автомобилей, которые пострадали из-за боев. На сегодня в Украину завезено более 20 тыс. авто. Можна констатировать, что парк обновлен. Более того, на сегодня такое решение больше вредит, чем приносит пользу… Все это превратилось в большой бизнес, — отметил Гетманцев.

В эфире национального телемарафона коснулся вопрос и цены газа на следующий отопительный сезон. Гетманцев успокоил — цены будут стабильными и существенно не изменятся.

— На сегодня мы имеем последовательную политику правительства, направленную на накопление газа в подземных газовых хранилищах, мы имеем запрет на экспорт газа, добытого в Украине… С другой стороны мы понимаем, что часть тарифа правительство компенсирует за счет тех источников, которые есть в бюджете, — отметил он.

Ранее мы писали, что в Украине хотят отменить нулевую растаможку авто. Напомним, в конце апреля появился проект закона, который может отменить действие закона о введении льготной системы растаможивания ввезенного транспорта.

Фото: Даниил Гетманцев