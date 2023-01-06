У 2022 році українці зареєстрували 388 тис. легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Показник майже на 25% менший, ніж роком раніше.

За даними УкрАвтопрому, показник майже у 10 разів вищий, ніж на ринку нових легкових авто.

Так, середній вік підтриманого імпортного автомобіля становить 13 років.

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На першому місці за брендами – легендарні Volkswagen. Німців купили аж 73,4 тис. авто. Дешевизна та доступність підкуповує наших водіїв.

Друге місце за бюджетними французами – Renault завезли 31,8 тис. авто.

Трійку лідерів замикають американські Ford – їх купили 28 тис. разів. Четверте місце знову за німцями – Opel купили 25,4 тис. разів.

На п’ятому місці розташувалися чехи – українці завезли 25,3 тис. авто від Skoda.

Нагадаємо, що більшість авто возять через Польщу, і багато українців мешкають там, тікаючи від війни. Біженцям варто врахувати, що у Польщі помітно збільшили розміри штрафів за авто без страховки. Наразі водії будуть змушені платити від 1 тис. до 7 тис. злотих, якщо правоохоронні органи дізнаються про порушення.